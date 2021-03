Esperimento anti Covid a Barcellona: in 5mila al concerto live

Milano, 29 mar. (askanews) - Musica dal vivo, luci, migliaia di persone che ballano una addosso all'altra. A Barcellona è andata in scena una notte di altri tempi. Unico segno della nuova era le mascherine, indossate da tutti e 5mila i partecipanti, rigorosamente Fpp2 perché questo concerto non ha avuto solo uno scopo ricreativo ma anche scientifico: studiare come far ripartire gli eventi dal vivo.A tutti è stato fatto un tampone rapido prima di entrare: in 6 sono risultati positivi e sono rimasti fuori. Per gli altri si sono aperte le porte del locale per l'esibizione della band indie rock "Love of Lesbian", senza nessuna regola di distanziamento sociale, in quella che tutti sperano sia diventata una bolla in cui il virus non è circolato."Noi speriamo che qui sia completamente sicuro - spiega il dottore Josep Maria Libre che si occupa dello studio - e questo lo dimostreremo controllando nei prossimi 14 giorni se qualcuno dei partecipanti risulterà positivo al Sars-Cov2".Fra due settimane sapremo se è stato fatto un altro passo verso la normalità oppure no.