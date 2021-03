Fico: l'acqua è un diritto fondamentale, ancora più in pandemia

Roma, 22 mar. (askanews) - "La Giornata mondiale dell'acqua ricorda alle istituzioni di tutto il mondo la necessità di preservare una risorsa che sta diventando sempre più scarsa. L'accesso all'acqua costituisce un diritto fondamentale per tutelare la salute e assicurare il rispetto della dignità degli esseri umani. E questo vale ancor di più durante una pandemia. Pensiamo già solo all'importanza del lavaggio delle mani contro la diffusione del coronavirus". Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico, in un videomessaggio diffuso in occasione della Giornata mondiale dell'acqua."Ma purtroppo ancora oggi - ha sottolineato - il diritto umano all'acqua non è garantito in diversi Stati del pianeta: una persona su dieci non ha un accesso sicuro a questa risorsa vitale. A questo quadro già di per sé molto grave si aggiunge la progressiva riduzione della disponibilità delle risorse idriche. Cambiamenti climatici, pressione demografica e incremento del fabbisogno energetico sono solo alcuni dei fattori che concorrono a rendere l'acqua una risorsa sempre più limitata".Secondo l'esponente del Movimento 5 Stelle "serve uno sforzo globale per garantire ovunque nel mondo l'accesso all'acqua e alla sua gestione sostenibile e virtuosa, come sottolinea anche l'Agenda 2030 delle Nazione Unite che dedica a questo scopo un apposito obiettivo", ha aggiunto.(fonte Facebook)