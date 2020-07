Roma, 6 lug. (askanews) - Più di 200 guide turistiche, con indosso le mascherine sul volto e il quadro della Gioconda ben in vista, hanno organizzato un flash mob, in occasione della riapertura del Museo del Louvre.A causa della mancanza di turisti e del crollo delle visite, il loro lavoro - e di conseguenza il loro reddito - è diminuito. Si considerano i "dimenticati" della cultura. E chiedono, come per i lavoratori stagionali, un'estensione dei loro diritti.