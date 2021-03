Flashmob di Meloni a Chigi: “Non si può chiedere a italiani di pagare debiti. Serve pace fiscale”

(Agenzia Vista) Roma, 30 marzo “Siamo davanti a Palazzo Chigi per consegnare una simbolica busta a Draghi e al Governo per chiedere come potranno pagare i debiti i milioni di italiani che riceveranno cartelle esattoriali. Come si fa a chiedere agli italiani di pagare i debiti in questo momento? ‘Se mi chiudi non mi chiedi’ è la nostra proposta” sono le parole della leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni a margine del flashmob organizzato davanti a Palazzo Chigi dove il partito ha portato una gigantesca busta con una cartella esattoriale indirizzata simbolicamente al Governo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev