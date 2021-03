(Agenzia Vista) Roma, 26 marzo “Il Movimento 5 Stelle sostiene da sempre la necessità di tenere aperte le scuole. Intanto lavoriamo affinché vaccini vengano prodotti anche in Italia. Bisogna accelerare con la campagna vaccinale per superare una volta per tutte questa emergenza” sono le parole della sottosegretaria all’Istruzione Barbara Floridia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev