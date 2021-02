Gamestop, l'armata di Reddit ora prende di mira l'argento

Milano, 1 feb. (askanews) - Assalto all'argento. Dopo aver fatto tremare Wall Street la scorsa settimana con gli acquisti di titoli GameStop che hanno messo nei guai gli hedge funds, l'armata di trader dilettanti che si coordina sulle chat di Reddit ha preso di mira un nuovo obiettivo: i metalli preziosi. La Cnn scrive chi ieri i futures sull'argento hanno guadagnato l'8,5%, toccando i massimi da cinque mesi. Intanto molti siti al dettaglio hanno avvertito che non possono soddisfare l'enorme domanda di barre e gettoni d'argento, mentre "#silversqueeze" (stretta sull'argento) è ormai un trend Twitter.Tutto ciò per dimostrare il potere del gruppo di Reddit WallStreetBets, che la scorsa settimana ha messo in ginocchio molti investitori speculativi. Robinhood, la app di trading gratuita su cui moltissimi dilettanti opera, è stata travolta dalla critiche dopo aver limitato le operazioni su GameStop e altri titoli.Ora gli iscritti a WallStreetBets, che si contano in circa cinque milioni, hanno messo gli occhi sull'argento e sul più grande Etf al mondo con l'obiettivo di colpire i colossi bancari che secondo loro tengono artificialmente bassi i prezzi.