(Agenzia Vista) Milano, 02 luglio 2020 Gdf Milano esegue 14 arresti per traffico illecito rifiuti La Guardia di finanza diMilano ha eseguito 14 arresti e sequestrato beni per oltre 15 milioni di euro per traffico illecito di rifiuti. / Guardia di finanza Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev