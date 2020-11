(Agenzia Vista) Roma, 3 novembre Gigi Proietti, il ricordo di Nancy Brilli: “Il suo corpo è morto ma non il suo spirito” “L’eredità di Gigi è grande. Bisogna fare in modo di ricordarla e di tenerla viva. È morto il corpo di Gigi ma non il suo spirito” sono le parole che l’attrice Nancy Brilli dedica allo scomparso Gigi Proietti. / Courtesy Teleroma56 Durata: 01_47 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev