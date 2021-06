Giustizia, Salvini deposita firme per referendum: “Bella giornata di democrazia e partecipazione”

(Agenzia Vista) Roma, 3 giugno 2021 “Oggi è una bellissima giornata di democrazia e di partecipazione. Un referendum per una riforma giusta e sana della giustizia era atteso da anni. Processi più veloci, meno correnti nel Csm, la responsabilità civile dei giudici, più tutele per gli amministratori locali” lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini davanti alla Corte di Cassazione a margine della deposizione delle firme raccolte assieme ai Radicali per il referendum sulla riforma della giustizia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev