(Agenzia Vista) Piemonte, 01 gennaio 2021 Gli auguri del Presidente Cirio: "Affronteremo 2021 insieme per bene di Piemonte e Italia" "E' iniziato un nuovo anno. Lo vivremo e affronteremo insieme, uniti, per il bene del nostro Piemonte e della nostra Italia. Soltanto uniti ce la faremo". L'augurio ai piemontesi del presidente della Regione, Alberto Cirio in un videomessaggio. 03_37 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev