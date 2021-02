(Agenzia Vista) Roma, 17 febbraio 2021 Governo, Draghi: "Grazie per stima, dovrà essere giustificata da fatti" "Vi ringrazio per la stima che avete dimostrato ma anche questa dovrà essere giustificata e validata nei fatti dall'azione di governo da me presieduto". Così il premier Mario Draghi nella sua replica in Senato dove si discute la fiducia al governo. Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev