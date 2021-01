Governo, Quagliariello: ognuno si levi maglia della sua squadra

Milano, 28 gen. (askanews) - "Gli italiani hanno ben presente che noi rischiamo di perdere i soldi del recovery, che abbiamo una campagna vaccinale, farla prima o dopo non cambia solo che muoiano più italiani, c'è anche riflesso sull'economia e poi c'è la scure dei licenziamenti a marzo, per questo serve un governo nel quale ognuno si levi la maglietta della sua squadra, faccia quello che serve all'Italia". Così Gaetano Quagliariello, senatore di Idea!Cambiamo, gruppo che fa riferimento a Giovanni Toti, in merito alla crisi di governo.