Guerini a Berlino: Italia e Germania sono accomunati da Ue e Nato

Milano, 16 mar. (askanews) - "L'Italia e la Germania sono accomunati dall'appartenenza all'Unione e all'Alleanza e attribuiscono alla relazione transatlantica un ruolo di fondamentale importanza per il futuro di sicurezza e prosperità di tutto il mondo occidentale. Per la politica di Difesa italiana la Nato, l'Unione Europea e le Nazioni Unite sono i pilastri del nostro sistema multilaterale, indispensabile per assicurare al Paese la necessaria cornice di sicurezza". Così il ministro della Difesa Lorenzo Guerini durante l'incontro con il ministro della Difesa della Repubblica Federale tedesca Annagret Kramp-Karrenbauer a Berlino.Guerini ha sottolineato l'importanza dei risultati dell'ultima riunione dei Ministri della Difesa della Nato per il futuro dell'Alleanza, pronta ad affrontare sfide globali che interessano la nostra sicurezza. È fondamentale, inoltre, che l'Alleanza mantenga uno sguardo attento verso il fianco sud, hanno concordato i due ministri.Tra i temi al centro del loro incontro la questione del Mediterraneo orientale, le operazioni in Afghanistan, Iraq, Libano, Libia, Sahel, e la cooperazione nel campo industriale in un ottica di Difesa Europea. Sull'Afghanistan i due ministri hanno ribadito che è necessario decidere insieme, preservando la coesione tra gli Alleati, e valutare di comune accordo le modalità per restare, anche sulla base di un parere delle autorità militari.