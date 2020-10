Hong Kong, Tony Chung è primo perseguito per legge su sicurezza

Hong Kong, 29 ott. (askanews) - Il giovane militante di Hong Kong, Tony Chung, è stato accusato di "secessione". Il ragazzo è diventato così la prima personalità politica a essere perseguita in virtù della contestata legge sulla sicurezza nazionale imposta da Pechino all'ec colonia britannica.Due giorni dopo essere stato arrestato in un bar davanti al consolato americano a Hong Kong il 19enne Tony Chung è stato accusato di secessione e di cospirazione.L'arresto di Chung ha suscitato preoccupazione nel movimento pro-democrazia. Quattro militanti di Hong Kong si erano subito recati nel Consolato Usa per cercare asilo. Senza ottenerlo.