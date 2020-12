(Agenzia Vista) Roma, 11 dicembre 2020 I cittadini di Castelli sul loro presepe a San Pietro, "Ci riporta gloria in momento di difficoltà” “Speriamo ci aiuti a pubblicizzare Castelli e a riportargli un po' di gloria, in un periodo in cui per le tante difficoltà l’ha un po' persa”. Con queste parole una cittadina di Castelli commenta l’esposizione in Piazza San Pietro del presepe in ceramica del paese abruzzese. Durata: 01_04 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev