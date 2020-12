(Agenzia Vista) Roma, 8 dicembre I fedeli in Piazza di Spagna dopo la preghiera a sorpresa del Papa: “Non poteva non farlo. Bellissimo” Le opinioni dei fedeli che si sono radunati in Piazza di Spagna di fronte alla statua della Madonna dopo la preghiera in forma privata e a sorpresa di Papa Francesco che ha invece deciso di annullare il tradizionale appuntamento pomeridiano dell’Immacolata. Durata: 01_01 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev