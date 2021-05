Papa Francesco: “Gruppo di fedeli mi ha consegnato Bibbia tradotta in dialetto”

(Agenzia Vista) Roma, 30 maggio 2021 "Questa mattina ho ricevuto un piccolo gruppo di fedeli che mi ha portato la traduzione della Bibbia, tutta intera, nel loro dialetto. Questo l’ha fatto un uomo: otto anni di lavoro, scritta, sono otto volumi, tutto in dialetto e lui, che era presente mi diceva che leggeva, pregava e traduceva. Lo vorrei ringraziare questo gesto e anche un'altra volta dirvi di leggere la Bibbia, di leggere la Parola di Dio, per trovare lì la forza della nostra vita. E anche, in questo mi ripeto, portare sempre con voi un Nuovo Testamento, un Vangelo tascabile, nella borsa, nella tasca, poter leggerlo in qualsiasi momento della giornata.” Queste le parole di Papa Francesco al termine dell’Angelus a Piazza San Pietro. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev