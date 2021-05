(Agenzia Vista) Roma, 30 maggio 2021 “È il momento di lavorare per mettere insieme il meglio dei tre gruppi alternativi alle sinistre per essere determinanti, i secondi o i primi, io spero, all'interno del Parlamento Europeo.” Queste le parole di Matteo Salvini, Segretario della Lega intervenuto al convegno di Identité et Democratie in Portogallo. / Facebook Matteo Salvini. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev