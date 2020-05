IL CORONAVIRUS NEL MONDO - 11 MAGGIO

Milano, 11 mag. (askanews) - Alcune immagini dell'emergenzacoronavirus da tutto il mondo, lunedì 11 maggio.FRANCIAMedici, infermieri, operatori sanitari. Parigi rende omaggio alpersonale impegnato nell'emergenza coronavirus con dei ritrattisu uno schermo gigante sulla Tour EiffelCINADopo tre mesi e mezzo di chiusura a causa dell'esplosionedell'epidemia di coronavirus in Cina, ha riaperto le porte ilparco a tema Disneyland Shanghai. Non tutte le aree del parcosono operative e la capacità di accoglienza è ridotta del 30%rispetto agli 80mila visitatori e 12mila impiegati usuali. Tuttigli eventi che possono provocare assembramenti, come parate eshow notturni, sono stati cancellati. I visitatori non devonoindossare le mascherine ma devono mantenere il distanziamento esottoporsi alla misurazione della temperatura corporea. In ognicaso la maggior parte dei turisti che entrano nel parco ha sceltodi indossare per precauzione la mascherina.BELGIOIl Manneken-Pis è forse il monumento più celebre di Bruxelles. Inoccasione dell'emergenza Covid-19 la municipalità della capitaledel Belgio ha collocato una mascherina sul volto della statuettadi bronzo simbolo dell'indipendenza di spirito degli abitantidella città. La mascherina ha i colori della bandiera del Belgio.ARGENTINA Si chiama Mara, ha 55 anni, ed è un elefante dello zoodi Buenos Aires. Il pachiderma si appresta a compiere un lungoviaggio di circa 2700 chilometri per raggiungere un santuario dielefanti in Brasile dove stare al sicuro. Il viaggio sarà con uncamion speciale: il team che si occuperà del trasferimento ha adottato una serie di misure per proteggere l'elefante dal rischiocoronavirus.COLOMBIAIl circo Gasca è chiuso per il lockdown. Ma i fratelli messicaniche gestiscono l'attività hanno deciso di esibirsi lo stesso. Lofanno come se il pubblico fosse sugli spalti e trasmettono tuttoin streaming.