In fiamme lo storico stabilimento balneare "Gilda" di Forte dei Marmi

(Agenzia Vista) Firenze, 29 maggio 2021 In fiamme uno degli stabilimenti più famosi della Toscana, il Gilda di Forte dei Marmi, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per capire le cause dell'incendio. Le immagini. / Vigilfuoco Tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev