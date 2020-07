In Vietnam inaugurato il primo hotel al mondo placcato d'oro

Roma, 2 lug. (askanews) - Dalla facciata, ai rivestimenti interni, dai soffitti ai sanitari del bagno, fino alla piscina a sfioro sul tutto. E' tutto in oro 24 carati al Dolce Hanoi Golden Lake Hotel appena inaugurato ad Hanoi, in Vietnam, che vanta di essere il primo hotel al mondo placcato d'oro.Un albergo di 25 piani super lusso a cinque stelle dove ci si può fare un bagno in una vasca tutta dorata, bere caffè in tazzine dorate, mangiare con posate dorate, prendere l'ascensore che sembra un lingotto. Un luogo esclusivo e non per tutte le tasche ma che sembra uscito da una fiaba, in cui sentirsi davvero dei re e delle regine. I prezzi partono da 250 dollari a notte.