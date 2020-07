Roma, 3 lug. (askanews) - Una banca dati del plasma è stata istituita in India, a New Delhi, per consentire alle persone guarite dal Covid-19 di donare sangue con anticorpi e poter sviluppare un trattamento ai contagiati. Si tratta della prima struttura di questo genere in India, quarto Paese al mondo per numero di contagi, dopo Stati Uniti, Brasile e Russia.L'India - secondo i dati della Johns Hopkins University - ha superato i 625mila casi di positivi al coronavirus Sars-Cov2.