INFOGRAFICA Addio al Maestro Ennio Morricone, si è spento a 91 anni

(Agenzia Vista) Roma, 06 luglio 2020 INFOGRAFICA Addio al Maestro Ennio Morricone, si e spento a 91 anni È morto nella notte a Roma il premio Oscar Ennio Morricone all'età di 91 anni. Nato a Roma il 10 novembre 1928, Morricone si è diplomato al Conservatorio del Santa Cecilia in tromba, composizione e direzione di banda. Debutta come compositore con il film di Luciano Salce “Il federale” nel 1961. Suoi anche gli arrangiamenti dei successi pop dell'epoca, come le hit di Gianni Morandi o “Se telefonando” di Mina. Tra le sue innovazioni nelle colonne sonore c'è l'uso della voce umana e i suoni della natura, oltre a strumenti mai utilizzati prima. Con Sergio Leone forma un fortunato sodalizio artistico con la “Trilogia del dollaro". In onore dello strumento che aveva studiato da giovane, la tromba, Morricone scrive uno dei brani più suggestivi della colonna sonora di “Per un pugno di dollari”. Morricone ha ricevuto numerosi premi, tra i quali il Leone d'oro alla carriera in occasione alla 52esima Mostra del cinema di Venezia nel 1997. I messaggi di cordoglio per la scomparsa del maestro sono arrivati immediati e numerosi dal mondo della politica e della cultura. I funerali di Ennio Morricone si terranno in forma privata "nel rispetto del sentimento di umiltà che ha sempre ispirato gli atti della sua esistenza". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it