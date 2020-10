(Agenzia Vista) Roma, 27 ottobre 2020 INFOGRAFICA Dpcm, ecco tutte le nuove norme studiate dal Governo per contenere i contagi SCUOLA E UNIVERSITA’ Lezioni di scuole infanzia e primo ciclo in presenza Didattica a distanza per scuole superiori e università fino al 75% Orari flessibili e lezioni anche pomeridiane Sospesi viaggi d'istruzione, scambio o gemellaggi BAR E RISTORANTI Bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie possono aprire dalle 5 alle 18 Si può stare al tavolo al massimo in 4, tranne per chi è convivente Dopo le ore 18 vietato il consumo di cibi e bevande in luogo pubblico Consentiti asporto e consegna a domicilio fino alle 24 PALESTRE E PISCINE Sospese le attività di palestre e piscine,ad eccezione delle prestazioni assistenziali Sospese le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, eccetto per agonisti riconosciuti da Coni e Federazioni CULTURA Chiusi cinema, teatri e sale da concerto, sospesi anche gli spettacoli all'aperto I musei restano aperti con misure di prevenzione dei contagi SVAGHI Discoteche, sale da gioco e casinò restano chiusi Vietate le feste in luoghi pubblici e privati, comprese quelle conseguenti alle cerimonie Sospese fiere e sagre, eccetto eventi nazionali e internazionali Possibile chiudere strade o piazze nei centri urbani dopo le 21 per evitare assembramenti Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev