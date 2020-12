(Agenzia Vista) Terni, 22 dicembre 2020 Infrastrutture, De Micheli: "Opere non in Recovery non sono di serie B" "La strada statale Rieti-Terni "fa parte di un progetto più ampio che è quello del potenziamento della rete stradale, che non rientra nelle opere sostenute dal Recovery Fund, ma sul quale comunque investiremo come Ministero, dal rammendo delle singole strade sui territori alle grandi opere viarie in programma. Per questo le opere non previste nel Recovery non devono essere considerate opere di serie B". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, intervenendo alla cerimonia di inaugurazione della Ss al confine tra Lazio e Umbria. 01_58 Anas Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev