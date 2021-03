(Agenzia Vista) Roma, 17 marzo 2021 Infrastrutture digitali, Giorgetti: "Troppi ritardi in Italia" "L'Italia registra ritardi molto, molto gravi, non soltanto rispetto ai partner importanti, ma in alcuni casi anche rispetto a paesi membri dell'Unione che hanno fatto degli avanzamenti importanti grazie al massiccio impiego di tecnologie digitali. Dall'Europa si è sottolineato il ritardo registrato dall'Italia sotto il profilo delle carenze infrastrutturali digitali, del loro uso e della persistenza di forti divari". Lo ha detto il ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, nel corso dell'audizione in commissione Trasporti della Camera, nell'ambito dell'esame del Recovery Plan. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev