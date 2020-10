Jane Fonda contro Trump: speriamo che adesso venga arrestato lui

Roma, 19 ott. (askanews) - Jane Fonda contro Donald Trump. L'attrice, ospite di Fabio Fazio a "Che tempo che fa", ha lanciato un affondo al presidente degli Stati Uniti, rispondendo alla provocazione del conduttore che le ha ricordato come Trump avesse commentato il suo recente arresto mentre manifestava per i cambiamenti climatici, dicendo: "Non ci posso credere, ogni 25 anni l'arrestano", facendo riferimentoalle sue manifestazioni pacifiste contro l'allora presidente Richard Nixon."E' stata una situazione completamente diversa - ha detto l'attrice - sono stata arrestata durante la presidenza Nixon ma non per un atto di disubbidienza ma perché c'era stato un ordine della Casa Bianca in quel caso. Comunque, speriamo che vada tutto bene il 3 novembre alle elezioni e che stavolta venga arrestato il presidente".(La puntata su www.raiplay.it)