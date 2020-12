(Agenzia Vista) Londra, 08 dicembre 2020 Kate e William in tour natalizio in treno, ecco l'accoglienza alla stazione di Euston I duchi di Cambridge, Kate e William, hanno iniziato un tour natalizio in treno con varie tappe, per ringraziare chi ha lavorato in prima linea per combattere l'emergenza Covid. Ecco la partenza dalla stazione di Euston dove i due giovani duchi sono stati accolti con allegria e calore dai lavoratori. 01_00 The Duke and Duchess of Cambridge Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev