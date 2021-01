(Agenzia Vista) Roma, 19 gennaio 2021 L'appello di Conte in Senato: "Aiutateci a ripartire e rimarginare ferita crisi" "Questo è un passaggio fondamentale nella vita istituzionale del nostro Paese. I numeri sono importanti, oggi lo sono in modo particolare, ma ancor più importante è la qualità del progetto politico. Chiediamo a tutte le forze politiche: 'aiutateci a ripartire con la massima celerità, a rimarginare la ferita profondo che la crisi ha creato nel patto di fiducia con cittadini". Così il premier Giuseppe Conte, in un passaggio delle sue comunicazioni al Senato sulla fiducia. Senato Tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev