(Agenzia Vista) Usa, 30 giugno 2020 L'omaggio di Obama per i giocatori afroamericani di baseball, giù il cappello L'ex presidente Usa Barack Obama in un video pubblicato su Facebook omaggia i giocatori afroamericani di baseball: "Oggi indosso il mio cappello per tutti i giganti delle Negro League, da Satchel Paige a Toni Stone e tantissimi altri. Il loro coraggioso esempio, il primo 100 anni fa, ha cambiato in meglio l'America aprendo così la strada a nuove generazioni di giocatori e di fan". / Facebook Barack Obama Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev