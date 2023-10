Migranti, la magistrata Apostolico gridava "assassini" alla Polizia: VIDEO

Giustizia, Carrà (Lega): "Apostolico può smentire sua presenza nel video?"

"25 agosto 2018, Catania, io ero Vicepremier e Ministro dell'Interno. L'estrema sinistra manifesta per chiedere lo sbarco degli immigrati dalla nave Diciotti: la folla urla "assassini" e "animali" in faccia alla Polizia. Mi sembra di vedere alcuni volti familiari…". E' quanto afferma il vicepremier e il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini oggi su X. Nel video si vede Iolanda Apostolico, la magistrata di Catania che ha bocciato l'ultimo decreto del governo liberando quattro migranti.

“Ha ragione il Vicepremier e Ministro Matteo Salvini: nel video che ha pubblicato questa mattina sui social ci sono volti noti. Sono certo di riconoscere la magistrata di Catania Iolanda Apostolico, che in quel 25 agosto 2018 era su uno molo del porto catanese durante la manifestazione dell’estrema sinistra. La folla gridava assassini e animali in faccia alla polizia per chiedere lo sbarco degli immigrati dalla nave Diciotti. Mi rivolgo pubblicamente alla dottoressa: mi può smentire?”. Lo dichiara il deputato catanese della Lega Anastasio Carrà.