(Agenzia Vista) Roma, 03 Novembre 2020 La manifestazione del Comitato Italiano Scienze Motorie al Pantheon di Roma. Le immagini Le immagini della manifestazione del Comitato Italiano Scienze Motorie al Pantheon di Roma, per rivendicare che tutela della salute e prevenzione dalle malattie passano anche dalle professionalità delle scienze motorie, che non dovrebbero essere fermate ma tenute in attività. Durata: 00_46 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev