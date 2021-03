Milano, 29 mar. (askanews) - La portacontainer Ever Given non blocca più il canale di Suez. La nave è stata del tutto disincagliata e ha ripreso a muoversi, trainata da alcuni rimorchiatori, liberando il passaggio dopo quasi una settimana. Verrà portata fino all'area di sosta Laghi Amari dove sarà ispezionata.L'Autorità per il canale di Suez, l'ente pubblico egiziano che gestisce il traffico della navi nello specchio d'acqua, in centinaia bloccate da giorni con ripercussioni sul commercio mondiale, ha annunciato la ripresa della navigazione, ferma da martedì scorso.