Lamorgese: sacrifici a Natale per 2021 più sicuro

Milano, 5 dic. (askanews) - Un natale particolare, siamo in pandemia, anche se la curva da quello che sappiamo sta lentamente scendendo. Sarà un Natale di sacrifici, dovremo continuare con delle limitazioni alla nostra mobilità. "Proprio nel periodo natalizio dovremo allontanarci da quelle che erano le nostre tradizioni, fare festa tutti insieme. È un sacrificio necessario che ci consentirà di affrontare l'anno nuovo in maggiore sicurezza". Lo ha detto a Sky TG24 Live In Courmayeur il ministro degli Interni Luciana Lamorgese.