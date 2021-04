Le campane suonano per Pasqua in una Piazza San Pietro deserta

(Agenzia Vista) Roma, 04 aprile 2021 Per il secondo anno consecutivo le campane della Basilica di San Pietro suonano in una piazza deserta. La benedizione “Urbi et Orbi” di Papa Francesco è stata impartita all’interno, in Piazza solo giornalisti e forze dell’ordine. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev