(Agenzia Vista) Napoli, 02 luglio 2020 Lotta al Covid, a Napoli una messa per ringraziare i cittadini e il personale sanitario In Piazza del Plebiscito a Napoli, l'arcivescovo Crescenzio Sepe ha tenuto un'omelia per la 'messa di ringraziamento' ai cittadini napoletani e al personale sanitario per come hanno affrontato questi mesi si emergenza coronavirus / Comune di Napoli Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev