(Agenzia Vista) Torino, 28 ottobre 2020 Mafia nigeriana, blitz della polizia a Torino. Decine di arresti Dalle prime ore dell’alba è in corso una vasta operazione della Polizia di Stato, condotta dalle Squadre Mobili di Torino e di Ferrara, a conclusione di indagini svolte, in perfetto coordinamento, a carico di cittadini nigeriani appartenenti al sodalizio criminale di stampo mafioso denominato “Viking” o “Norsemen Kclub International”, suddiviso in cellule locali (dette “Deck”) dislocate in numerose città italiane. Le indagini, coordinate dalle Direzioni Distrettuali Antimafia della Procura della Repubblica di Torino e della Procura della Repubblica di Bologna, hanno condotto all’emissione di decine di provvedimenti restrittivi di natura cautelare, in corso di esecuzione. Tra i destinatari delle ordinanze spiccano numerosi personaggi posti al vertice del livello nazionale dell’organigramma dell’organizzazione mafiosa, in diretto contatto con gli esponenti di analoghe consorterie criminali e direttamente responsabili delle nuove affiliazioni, della gestione dello spaccio di sostanze stupefacenti nelle piazze cittadine e dell’attività di sfruttamento della prostituzione. L’attività in corso di esecuzione, che vede coinvolti oltre duecento operatori della Polizia di Stato, viene svolta sotto il coordinamento del Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine. / Polizia di Stato Durata: 01_03 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev