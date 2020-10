(Agenzia Vista) Roma, 30 ottobre 2020 Mascherine che saltano e nasi di fuori, ecco gli errori nell'indossarle dei Senatori in Aula Tanti gli errori nell'uso delle mascherine anche tra i Senatori in Aula, tanti i nasi di fuori durante la discussione, qualche mascherina che salta, qualcuno che la tolie per essere più libero di esprimersi. 00_56 Senato Tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev