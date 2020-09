(Agenzia Vista) Loreto, 08 settembre 2020 Mattarella accende la Lampada per la Pace a Loreto Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha visitato il Santuario Pontificio della Santa Casa di Loreto. Il Capo dello Stato ha assistito alla celebrazione della Messa nella Basilica presieduta dal Mons. Paul Richard Gallagher, Segretario per i Rapporti con gli Stati della Santa Sede e, al termine, ha acceso la Lampada per la Pace. Dopo la visita alla Santa Casa, il Presidente Mattarella ha assistito alla recita dell’Angelus da parte dell’Arcivescovo Prelato di Loreto e Delegato Pontificio, Mons. Fabio Dal Cin. / Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev