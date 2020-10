(Agenzia Vista) Roma, 29 ottobre Meloni: “Responsabilità della mancata collaborazione è del Governo. Non nostra” “Occupiamoci di turismo. Fratelli d’Italia ha fatto proposte per rilanciare il settore ma il Governo non ha mai considerato. Emendamenti e proposte dell’opposizione sono state cestinate. La responsabilità del mancato dialogo è loro, non nostra. Questo deve essere chiaro” queste le parole di Giorgia Meloni al sit-in di Fratelli d’Italia di fronte alla sede del Mibact per chiedere l’attivazione dello stato di crisi del comparto turismo. Durata: 01_11 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev