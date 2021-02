Michelotti (assessore Siena FdI): "Mps è indotto maggiore in città, lasciata in balìa del Pd"

(Agenzia Vista) Roma, 10 febbraio 2021 FdI presenta la prima mozione per il governo Draghi sulla privatizzazione del Monte dei Paschi di Siena. In una conferenza stampa al Senato il partito ha presentato laa mozione, primo firmatario il senatore Adolfo Urso, sottoscritta da tutti i senatori del gruppo in cui si chiede al premier Mario Draghi di chiarire e rinviare la privatizzazione del gruppo bancario senese, decisa dal governo Conte bis. "Mps rappresenta per Siena l'indotto di impiego maggiore, con 2600 dipendenti fra città e provincia e 2800 dipendenti nel resto della regione. Una banca storica lasciata in balìa delle manovre ombrose del Pd che l'hanno portata al collasso costringendo lo Stato alla sua ricapitalizzazione a spese dei contribuenti, cosa che noi intendiamo oggi evitare che accada di nuovo". Lo ha detto l'assessore comunale di Siena di FdI Francesco Michelotti in una dichiarazione. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it