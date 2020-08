(Agenzia Vista) Roma, 29 agosto 2020 Migranti, Banksy: "Ho comprato la nave perchè Ue non li soccorre, All Black Lives Matter" "Ho comprato la nave perchè Ue non soccorre i migranti: All Black Lives Matter". Questo il messaggio che l'artista inglese Banksy ha affidato a un video sulla Louise Michel, la nave da lui finanzata per il soccorso ai migranti nel Mediterraneo. / Instagram banksy Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev