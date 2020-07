(Agenzia Vista) Roma, 28 luglio 2020 Migranti, Salvini: "Mi processano per aver chiuso i porti, ora sbarcano perfino i barboncini" Il segretario della Lega Matteo Salvini alla manifestazione degli ambulanti in piazza Montecitorio. Così il senatore rispondendo alle domande dei giornalisti: "Il Viminale si accorge solo ora di dover fermare i flussi dalla Tunisia, con centinaia di immigrati in fuga dai centri di accoglienza e silenzio totale sulla redistribuzione degli immigrati all'estero. Mentre i clandestini arrivano a frotte, anche con barboncini evidentemente scampati ai lager libici, giovedì il Senato deciderà se devo essere processato per aver difeso i confini. Orgoglioso di aver protetto l'Italia e gli italiani: la rifarei e lo rifarò" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev