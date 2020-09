(Agenzia Vista) Reggio Emilia, 23 settembre 2020 'Ndrangheta, blitz Reggio Emilia. Migliaia di euro trovati in una cucina Oltre 250 operatori della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, su delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia, stanno dando esecuzione a 51 misure cautelari personali, di cui 22 detentive, nonché a 106 misure cautelari reali, per circa complessivi 24 milioni di euro, emesse dal G.I.P. del Tribunale reggiano. L´attività d´indagine denominata "Billions", condotta dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza e dalla Squadra Mobile della Questura di Reggio Emilia, supportata dal Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato, ha permesso di scoprire un´associazione a delinquere, composta da 49 soggetti specializzata nell´offrire, in via "professionale", "servizi" di emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, per consentire alle imprese beneficiarie l´abbattimento dei propri redditi imponibili, con realizzazione di svariati delitti in materia tributaria: emissione ed utilizzo in dichiarazione di fatture false, occultamento della documentazione contabile e omessa dichiarazione dei redditi. Gli investigatori, attraverso le intercettazioni telefoniche ed ambientali, i servizi di osservazione e pedinamenti, l´analisi dei flussi finanziari e l´approfondimento di segnalazioni per operazioni sospette, sono riusciti ad individuare una struttura associativa particolarmente complessa dedita altresì al riciclaggio di denaro, anche all´estero, all´autoriciclaggio e alla commissione di reati di bancarotta fraudolenta. / Polizia di Stato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev