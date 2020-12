(Agenzia Vista) Roma, 22 dicembre 2020 Nilde Iotti, Casellati: "Modello per ricostruire Paese più forte e inclusivo" Nell’ambito delle celebrazioni per il centenario della nascita di Nilde Iotti, al teatro Argentina "Grazie Nilde", una serata dedicata ad una figura femminile fondamentale per la storia della Repubblica. La Presidente del Senato Casellati: "Modello per ricostruire Paese più forte e inclusivo". 03_22 Fondazione NILDE IOTTI Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev