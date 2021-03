Oms: continuare con vaccino AstraZeneca contro il Covid-19

Milano, 18 mar. (askanews) - L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha rinnovato il suo invito a continuare a utilizzare il vaccino AstraZeneca contro il Covid-19, a poche ore dal parere tanto atteso dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA)."L'OMS sta valutando gli ultimi dati sulla sicurezza e, una volta completati, i risultati saranno resi pubblici". Così Hans Kluge, Direttore dell'OMS per l'Europa, sottolineando che "i benefici del vaccino AstraZeneca superano di gran lunga i suoi rischi e il suo utilizzo dovrebbe continuare, per salvare vite umane".Kluge ha anche sottolineato in una conferenza stampa online che"per ora, non sappiamo se alcune o tutte le condizioni siano state causate dal vaccino o da altri fattori casuali".L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha detto di essere "particolarmente preoccupata" per la situazione del Covid-19 nei Balcani e nell'Europa centrale, rilevando che i ricoveri e i decessi sono stati tra i più alti al mondo.L'ufficio regionale dell'organizzazione per l'Europa ha anche osservato che la situazione è "più acuta" nelle aree che avevano avuto successo "nel controllo della malattia nei primi sei mesi del 2020".