(Agenzia Vista) Ginevra, 04 settembre 2020 Oms: "No sostegno a vaccino se non è efficace e sicuro" "L'Oms non sosterrà un vaccino contro il Covid se non è sicuro ed efficace". Lo ha dichiarato il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus in conferenza stampa a Ginevra. WHO Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev