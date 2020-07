(Agenzia Vista) Roma, 30 luglio 2020 Open Arms, Renzi: "Voteremo per autorizzazione a procedere" "Noi non dobbiamo rispondere alla domands se Salvini abbia commesso reato o no, a questa domanda deve dare risposta la magistratura. Noi dobbiamo dire se ci fosse un preminente interesse pubblico nel non far sbarcare i migranti, scelta avallata dal presidente del Consiglio. Per me il preminente interesse pubblico non c'è. Noi che ci accingiamo a votare a favore della autorizzazione a procedere, anche nei confronti del ministro dei Trasporti, voteremo per l'autorizzazione a procedere per il senatore Toninelli, perchè se non c'è il preminente interesse nazionale per Salvini non c'è nemmeno per Toninelli". Così il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, intervenendo in Senato sulla richiesta di autorizzazione a procedere per Matteo Salvini sul caso Open Arms . / Senato Tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev