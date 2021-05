“Paese in cui persone hanno dignità diverse è indegno”, le voci dalla manifestazione pro Ddl Zan

(Agenzia Vista) Roma, 15 maggio 2021 “Sono in piazza perché abbiamo dei diritti che le leggi devono tutelare. Ricordiamo a tutti che il Ddl Zan è un’urgenza. I diritti sono senza tempo, un paese in cui le persone vivono con dignità diverse è un paese che non vale la pena di essere vissuto e di essere chiamato tale. Questo disegno di legge dovrebbe essere approvato senza neanche discussione. Siamo qui per tutta la comunità lgbt del mondo, in Russia ci sono persone recluse perché considerate diverse.” Queste le voci delle persone a Piazza del Popolo durante la manifestazione per l’approvazione della legge contro la omotransfobia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev