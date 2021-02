(Agenzia Vista) Roma, 10 febbraio 2021 Patuelli (Abi): "Non interrompere sostegni, serve gradualità" "Abbiamo chiesto che i provvedimenti di questo anno a sostegno dell'economia produttiva non vengano interrotti, che abbiano una durata più lunga e che quando la pandemia sarà finalmente conclusa vengano ridotti gradualmente, senza immediatezza, senza integralismi e automatismi. Occorrerà dare tempo alle imprese, in una situazione di ritrovata normalità, per riprendere a lavorare in maniera ordinaria e avere tempo di ripagare con gradualità i debiti che hanno contratto durante a pandemia". Lo ha detto il presidente dell'Abi, Antonio Patuelli, al termine delle consultazioni con il premier incaricato, Mario Draghi. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev